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Планы Минобороны Украины по созданию электронного реестра резервистов

Планы Минобороны Украины по созданию электронного реестра резервистов

На фоне огромных потерь на фронте и резком росте числа граждан, уклоняющихся от призыва, на Украине планируют реализовать очередное нововведение, которое якобы поможет укрепить обороноспособность страны, а заодно «поборет» коррупцию в военкоматах.

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