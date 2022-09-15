Пожарное братство своих не бросает!

Сотрудники МЧС ДНР и ЛНР несут свою службу в крайне сложных условиях. Ежедневно огнеборцы прифронтовых городов, рискуя собой, выезжают на тушение пожаров, возникших в результате обстрелов.
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