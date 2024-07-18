Yle: Сотни россиян ждут предоставления убежища в Финляндии

Несколько сотен граждан России ждут предоставления убежища в Финляндии, сообщают местные СМИ. По информации Yle, вопрос упирается в деятельность агентства Евросоюза по вопросам убежища, которое приостановило разработку общих для всех членов правил работы с россиянами.