Yle: Сотни россиян ждут предоставления убежища в Финляндии

Несколько сотен граждан России ждут предоставления убежища в Финляндии, сообщают местные СМИ. По информации Yle, вопрос упирается в деятельность агентства Евросоюза по вопросам убежища, которое приостановило разработку общих для всех членов правил работы с россиянами.
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