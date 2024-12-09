В МФКК заявили о продолжении оказания гумпомощи в Сирии

Оказание гуманитарной помощи в Сирии будет продолжаться, несмотря на обстановку в стране. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).
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