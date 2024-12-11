Следующее поколение часов Apple Watch Ultra сможет отправлять сообщения через спут...

Следующее поколение часов Apple Watch Ultra сможет отправлять сообщения через спутникНеутомимый Марк Гурман (Mark Gurman) со страниц Bloomberg продолжает рассказывать об изменениях в функциональности будущих устройств Apple, и новое поколение часов Watch Ultra, по имеющимся у него данным, будет не только контролировать артериальное давление, но и обладать возможностью отправки текстовых сообщений через спутниковую сеть в тех районах, где сотовые не работают.