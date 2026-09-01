В Крыму начали продавать бензин АИ-95 по цене до 100 рублей за литр

Реализована первая партия бензина марки АИ-95 по цене до 100 рублей за литр, что составляет около трети суточного потребления, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
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