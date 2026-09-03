Айсен Николаев заключил для Якутии соглашения на 180 млрд рублей

В ходе Восточного экономического форума 2026 года во Владивостоке Якутия подписала 28 соглашений на сумму более 180 млрд рублей.
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