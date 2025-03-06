Карта тройки: как выступят лидеры РПЛ в ближайшем туре

На вершине турнирной таблицы чемпионата России по футболу сформировалось троевластие — «Краснодар», петербургский «Зенит» и московский «Спартак» набрали одинаковое количество очков и имеют равные шансы на золото.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии