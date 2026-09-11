Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 614 подписчиков

Климат Новосибирска за 100 лет: март потеплел на 5,67 градуса

Климат Новосибирска за 100 лет: март потеплел на 5,67 градуса

Вековая история метеонаблюдений в Новосибирске фиксирует устойчивое смягчение местного климата, который традиционно ассоциировался с экстремальными холодами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Гаврилов
Юрий Гаврилов

Ничего хорошего в потеплении на юге западной Сибири нет. С юга протянутся зловредные насекомые  и начнут у нас обживаться . В летние месяцы  будет несусветная жара никуда не спрячешься и пенсионеры будут падать прилипая к расплавленному асфальту. Возможно усилятся засухи -тоже не хорошо. 27 год будет жарче чем 26.