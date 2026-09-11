Климат Новосибирска за 100 лет: март потеплел на 5,67 градуса

Вековая история метеонаблюдений в Новосибирске фиксирует устойчивое смягчение местного климата, который традиционно ассоциировался с экстремальными холодами.
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Ничего хорошего в потеплении на юге западной Сибири нет. С юга протянутся зловредные насекомые и начнут у нас обживаться . В летние месяцы будет несусветная жара никуда не спрячешься и пенсионеры будут падать прилипая к расплавленному асфальту. Возможно усилятся засухи -тоже не хорошо. 27 год будет жарче чем 26.