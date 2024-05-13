Русские готовят сразу два котла. "Тактические успехи" под Харьковом. "Тяжелейшие бои" – власти Украины

Представители украинских властей заявили о критической ситуации на Харьковском направлении для ВСУ. Киевский Генштаб подтвердил "Тактические успехи" русской армии под Харьковом, депутат заявил о подготовки сразу двух котлов, а Зеленский констатировал, что идут "тяжелейшие бои".