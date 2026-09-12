«Не хочу играть в ура-патриотизм», или Крутой поворот известных певцов

Медийное пространство вокруг украинского шоу-бизнеса переживает тектонический сдвиг. Спустя две недели после резонансных откровений Ольги Поляковой о русском языке как родном, эстафету перехватил некогда самый успешный русскоязычный дуэт Украины — Потап и Настя Каменских.