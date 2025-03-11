Россиянам повысят пенсионный возраст. К чему готовиться?

К 2028 году россиян ожидает новое повышение пенсионного возраста. По информации источников Telegram-канала «Конспиролог#1», работающая в режиме строгой секретности группа при Администрации президента и правительстве РФ признала необходимость новой волны повышения возраста выхода на пенсию ….
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