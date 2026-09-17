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Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»: что можно и нельзя делать 17 сентября — в день «защитницы жилища»

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»: что можно и нельзя делать 17 сентября — в день «защитницы жилища»

Как правильно провести праздник, чтобы уберечь свой дом фото: Midjourney17 сентября православные христиане отмечают день почитания иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

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Профиль пользователя Leonid PlиGin
Leonid PlиGin

Мир сошёл с ума. Цветок купины неопалимой ядовит. Эфирные масла, содержащиеся на его поверхности оставляют химические ожоги на теле человека. Если поставить букет цветов неопалимой купины в комнате, то у людей, находящихся там, через некоторое время начинаются сильные головные боли. В помещении своим "ароматом" купина способна убить человека. Да, иногда эфирные масла на её поверхности воспламеняются, но это огонь не от Бога, а скорее от сатаны. Бог бы не стал украшать голову "пророка" Моисея рогами. См. скульптуру Микеланджело "Моисей".