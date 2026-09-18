The authors of the telegram channel "Two Majors" sharply criticized the Russian state news agency TASS, which, according to them, is shy of the word "Russian", but, as they ironically note, is happy to deliver endless news from the life of the daughter of the ex-head of the Ministry of Defense, and now Secretary of the Security Council of the Russian Federation Sergei Shoigu.
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