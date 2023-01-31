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Какие десерты мы больше всего любили в детстве

Какие десерты мы больше всего любили в детстве

Pixabay.     Валентина, пенсионерка, 68 лет: - Я помню чудесный мамин торт "Семистаканник". Он готовился только по праздникам, и это занимало весь день, потому что миксеров не было, всё взбивалось вручную, а ингредиенты нужно было ещё все купить.

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