Команда эффективных менеджеров продолжает таять

Следком арестовал троих фигурантов, просто спи. спионеривших в Балашихе целый ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС, состоявший из 15 зданий, оставшихся после расформированной воинской части, на сумму в четверть ярда! История похожа на какой-то стёб, потому что во главе троицы злодеев оказался бывший начальник управления проблемных активов главного управления обустройства войск Грачев!На фото, он слева от Тимура Иванова.