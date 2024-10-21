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Команда эффективных менеджеров продолжает таять

Команда эффективных менеджеров продолжает таять

Следком арестовал троих фигурантов, просто спи. спионеривших в Балашихе целый ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС,  состоявший из 15 зданий, оставшихся после расформированной воинской части, на сумму в четверть ярда!  История похожа на какой-то стёб, потому что во главе троицы злодеев оказался бывший начальник управления проблемных активов главного управления обустройства войск Грачев!На фото, он слева от Тимура Иванова.

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Комментарии
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Ч
Чак
А дочка Шойгу в Кронштадте не обогатилась???
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4 час.
Константин Самарин
Все эти генеральские посадки- мышиная возня. Сажать надо главного разорителя армии- Шойгу, и начигать &quot;крутить&quot;. Но... у главного вора сам ВВП в крышевателях
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2 час.

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