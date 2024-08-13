Письмо в защиту Путина

Письмо из чата закрытого канала: "МАЛО КТО ВЕРИЛ Что Путин остановит войну в Чечне, посадит Ходорковского, выпрет из страны Березовского и Гусинского, отодвинет олигархат от власти, поставит на место Госдуму, разгромит Грузию, разгонит Болотную, проведет Олимпиаду и Мундиаль, учредит материнский капитал, вернет Крым, построит Крымский мост, защитит Донбасс, вернет Донбасс, устроит хохлам СВО, создаст гиперзвуковое оружие, перевооружит армию и флот, закроет Эхо Москвы, объявит ЛГБТ вне закона, начнет щемить либерду, посадит Навального, сцепится со Штатами и ЕС, снимет Шойгу, арестует и снимет всю верхушку МО, а в итоге победит в войне и поставит раком запад.