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Письмо в защиту Путина

Письмо в защиту Путина

Письмо  из чата закрытого канала: "МАЛО КТО ВЕРИЛ Что Путин остановит войну в Чечне, посадит Ходорковского, выпрет из страны Березовского и Гусинского, отодвинет олигархат от власти, поставит на место Госдуму, разгромит Грузию, разгонит Болотную, проведет Олимпиаду и Мундиаль, учредит материнский капитал, вернет Крым, построит Крымский мост, защитит Донбасс, вернет Донбасс, устроит хохлам СВО, создаст гиперзвуковое оружие, перевооружит армию и флот, закроет Эхо Москвы, объявит ЛГБТ вне закона, начнет щемить либерду, посадит Навального, сцепится со Штатами и ЕС, снимет Шойгу, арестует и снимет всю верхушку МО, а в итоге победит в войне и поставит раком запад.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
.....Личина трупа не обманет, И не иссякнет бытие Ни для меня,ни для другого: Я был,Я есмь,Я буду снова! Предвечно странствие мое.
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