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Названа возможная причина смерти ребенка Синди Кроуфорд

Названа возможная причина смерти ребенка Синди Кроуфорд

Полиция города Санта-Моника, штат Калифорния, сообщила, что предварительной причиной смерти сына известной супермодели Синди Кроуфорд, Пресли Гербера, могла стать передозировка .

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