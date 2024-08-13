В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

Московское отделение ЕР помогает жителям новых регионов В рамках прошедшего заседания общественного штаба «Единой России» прошло обсуждение новых проектов поддержки участников спецоперации и населения новых российских регионов.
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