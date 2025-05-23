Стало известно, когда отремонтируют дорогу в Териберку

МУРМАНСК, 23 мая, ФедералПресс. Ремонт дороги в Териберку завершат осенью этого года. В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кольского Заполярья уточнили, что все будет зависеть от погодных условий.
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