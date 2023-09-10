Мигрантские ОПГ стали активно вооружаться - об этом свидетельствует обнаружение более 80 точек, где незаконно изготавливалось оружие.
Мигранты в России активно вооружаются. Зачем?
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Ох и глуп ты, хоть и Александр! Начнем с того, что я вовсе не хочу быть «деревом, с которого кто- то там кормится». А во- вторых, этим бандитам Россия не дорога. Их задача- снять сливки. А с тем, что останется- пусть русские разбираются. Так что они без сожаления срубят дерево, с которого кормятся- и пойдут искать другое, с которого можно подкормиться. Так что готовимся к гражданской войне! Плохо только то, что власть никогда на сторону русского народа не встанет. Она скорее будет защищать мигрантов- и при этом равнодушно будет смотреть, как мигранты убивают русских. У антинародной власти и цепные псы антинародные.
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо оружие скупать, пулеметы, гранаты, АК и прочее. Главное побольше патронов, бои будут длительные.
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2 час.
Игорь Костоглод
Автор клинический идиот. Умные русские люди активно вооружаются, чтобы в час Х не оказаться с голой жопой и пустыми руками перед лицом этих самых мигрантов. На наши власти и полицию надежды никакой. А власти всё закручивают гайки с легальным оборотом оружия и сами толкают людей в объятия этих самых оружейников.
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1 час.
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