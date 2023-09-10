Мигранты в России активно вооружаются. Зачем?

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Sergey Ivanov

Ох и глуп ты, хоть и Александр! Начнем с того, что я вовсе не хочу быть «деревом, с которого кто- то там кормится». А во- вторых, этим бандитам Россия не дорога. Их задача- снять сливки. А с тем, что останется- пусть русские разбираются. Так что они без сожаления срубят дерево, с которого кормятся- и пойдут искать другое, с которого можно подкормиться. Так что готовимся к гражданской войне! Плохо только то, что власть никогда на сторону русского народа не встанет. Она скорее будет защищать мигрантов- и при этом равнодушно будет смотреть, как мигранты убивают русских. У антинародной власти и цепные псы антинародные.