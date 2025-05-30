Зеленский, затянув переговоры, сделал России большой подарок

Украина не собирается идти ни на какие уступки на переговорах, но выигрывает от этого больше Россия. Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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