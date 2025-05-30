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Зеленский, затянув переговоры, сделал России большой подарок

Зеленский, затянув переговоры, сделал России большой подарок

Украина не собирается идти ни на какие уступки на переговорах, но выигрывает от этого больше Россия. Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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