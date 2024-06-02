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Белоусов спокойно задал Казахстану неудобные вопросы. Как поведет себя Токаев?

Белоусов спокойно задал Казахстану неудобные вопросы. Как поведет себя Токаев?

Вчера 112K прочитали На встрече министров обороны ОДКБ глава минобороны России Андрей Белоусов фактически поставил хозяина диалоговой площадки, Алма-Ату, перед выбором дальнейшего курса и партнеров.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Пусть Токаев ответит, хотя ответ уже ясен. Скажет да, а сделает наоборот! Это давно видно по его поведению, по  поступкам и поведению его подчинённых. Наблюдается такая же постепенная, вялая, но продуманная  политическая шизофрения в отношениях, как с Арменией. Сценарий тот же! Рассориться с РФ и перекочевать на сторону Запада!
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20 час.
Александр Зиборов
Всем главам республик следует определиться: с кем они?.. + А ещё нужно определиться многим российским чиновникам и олигархам: с кем они? Далеко не все ясно и понятно поддержали СВО хотя бы на словах. А нужны ещё и дела!..
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18 час.
Нина СаковичКостенко
Какие нафиг намеки, у Лукашенко учитесь ! Тот четко, и прямо говорит !
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12 час.

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