Белоусов спокойно задал Казахстану неудобные вопросы. Как поведет себя Токаев?

ШН Шеин Никита Пусть Токаев ответит, хотя ответ уже ясен. Скажет да, а сделает наоборот! Это давно видно по его поведению, по поступкам и поведению его подчинённых. Наблюдается такая же постепенная, вялая, но продуманная политическая шизофрения в отношениях, как с Арменией. Сценарий тот же! Рассориться с РФ и перекочевать на сторону Запада!

Александр Зиборов Всем главам республик следует определиться: с кем они?.. + А ещё нужно определиться многим российским чиновникам и олигархам: с кем они? Далеко не все ясно и понятно поддержали СВО хотя бы на словах. А нужны ещё и дела!..