Вчера 112K прочитали На встрече министров обороны ОДКБ глава минобороны России Андрей Белоусов фактически поставил хозяина диалоговой площадки, Алма-Ату, перед выбором дальнейшего курса и партнеров.
Белоусов спокойно задал Казахстану неудобные вопросы. Как поведет себя Токаев?
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Пусть Токаев ответит, хотя ответ уже ясен. Скажет да, а сделает наоборот! Это давно видно по его поведению, по поступкам и поведению его подчинённых. Наблюдается такая же постепенная, вялая, но продуманная политическая шизофрения в отношениях, как с Арменией. Сценарий тот же! Рассориться с РФ и перекочевать на сторону Запада!
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20 час.
Александр Зиборов
Всем главам республик следует определиться: с кем они?.. + А ещё нужно определиться многим российским чиновникам и олигархам: с кем они? Далеко не все ясно и понятно поддержали СВО хотя бы на словах. А нужны ещё и дела!..
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18 час.
Нина СаковичКостенко
Какие нафиг намеки, у Лукашенко учитесь ! Тот четко, и прямо говорит !
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12 час.
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