Российские авиакомпании предупредили о дефиците топлива

«Известия»: авиакомпании пожаловались на рост цен и возможный дефицит топлива От поставщиков топлива в авиакомпании начали поступать предупреждения о возможном неисполнении обязательств по заправке в связи с малыми запасами авиакеросина.
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