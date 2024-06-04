Глава ведомства принял участие в первом заседании диссертационного совета на базе Санкт-Петербургской академии СК России

На базе Санкт-Петербургской академии Следственного комитета состоялось первое заседание диссертационного совета, созданного под председательством доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации, Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина.
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