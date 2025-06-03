Известный российский юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что эмоционально больше связан с Израилем, чем с Россией.
Шац сравнил жизнь в Израиле с загробным миром
Комментарии
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Лидия Курзаева
Вот и пусть он живёт в своём загробном мире. А нам глубоко наплевать до этого перебежчика. Зачем вообще о них тут писать?
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1 д.
ИГ
Ирина Галивец
Самое ему там и место! Еще и женушку пусть свою прихватит Лазареву, хоть и бывшую. И сколько можно писать об этих предателях?
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1 д.
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