Шац сравнил жизнь в Израиле с загробным миром

Вот и пусть он живёт в своём загробном мире. А нам глубоко наплевать до этого перебежчика. Зачем вообще о них тут писать?

ИГ

Ирина Галивец

Самое ему там и место! Еще и женушку пусть свою прихватит Лазареву, хоть и бывшую. И сколько можно писать об этих предателях?