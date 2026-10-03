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Русская весна

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После прилётов ракет и дронов в столице Молдовы второй раз за сутки заминирован аэропорт (ВИДЕО)

После прилётов ракет и дронов в столице Молдовы второй раз за сутки заминирован аэропорт (ВИДЕО)

После прилётов ракет и дронов в столице Молдовы второй раз за сутки заминирован аэропорт. Из аэропорта Кишинёва продолжается массовая эвакуация, рейсы не осуществляются, и неизвестно, когда люди смогут оттуда вылететь, сообщили в пресс-службе.

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