После прилётов ракет и дронов в столице Молдовы второй раз за сутки заминирован аэропорт (ВИДЕО)

После прилётов ракет и дронов в столице Молдовы второй раз за сутки заминирован аэропорт. Из аэропорта Кишинёва продолжается массовая эвакуация, рейсы не осуществляются, и неизвестно, когда люди смогут оттуда вылететь, сообщили в пресс-службе.