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США подставляют важнейшнего союзника. Из страха перед кем Белый дом готов пожертвовать военным альянсом?

США подставляют важнейшнего союзника. Из страха перед кем Белый дом готов пожертвовать военным альянсом?

Здание Капитолия в Вашингтоне, США© iStock.com / JULIA NIKHINSON В Австралии обеспокоены тем, что США могут сорвать график поставок атомных подводных лодок в рамках военно-политического альянса AUKUS, передает Bloomberg.

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