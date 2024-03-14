США подставляют важнейшнего союзника. Из страха перед кем Белый дом готов пожертвовать военным альянсом?

Здание Капитолия в Вашингтоне, США© iStock.com / JULIA NIKHINSON В Австралии обеспокоены тем, что США могут сорвать график поставок атомных подводных лодок в рамках военно-политического альянса AUKUS, передает Bloomberg.
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