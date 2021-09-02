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Извращенцы пришли за нашими детьми. В России вышел "учебник однополых браков"

Извращенцы пришли за нашими детьми. В России вышел "учебник однополых браков"

В июле 2021 года хор извращенцев из Сан-Франциско публично пообещал завербовать, обратить, перестроить умы наших детей.

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Иван
ЧТО там хор из Сан Францизско, от своих геев некуда деваться.
Сергей Сеновозов
Млядь! И до коле нам терпеть этот богопротивный мусор?
Иван
Владимир Скорняков
Автора учебника расстрелять и немедленно...
Павел
Дожили,эти мрази ещё и христианами прикидываются...
Sergey Korneev
Скоро к Ним Наша Армия придёт ....................................................... Китайская.
Борис Николаевич
Если бы власти действительно хотели выжечь выше описанные вещи, то оно просто напросто осудили бы авторов этой книги, её издателей и распространителей к расстрелу! И дело с концом! Следующие бы уже задумались, стоит ли рисковать жизнью за такую диверсию?! При желании всё можно сделать! Но в том то и дело, что у них есть только одно желание, и они его чётко претворяют в жизнь-это гнобить кандидатов от КПРФ, осуждать критикующих коррупционеров, публикующих об их тайных делишках, и так далее. А вот на такие вещи вишь они не могут адекватно реагировать. Низззя правила игры им не позволяют. Осудить невинного по моему мнению по тяжёлой статье это их правила игры позволяют, а хдесь нет! Кругом лицемерие и ложь!
Леонид
Может следует начать с того, чтобы педерастов называть педерастами, а не мифическими геями???
Светлана Журавлева
И вместо дурдома, отправлять в резервации на лесопосадку !!!! Не взирая на звания народных, заслуженных и т.д. !!!! И ЭПИДЕМИЯ ПЕДЕРАСТИИ - БЫСТРО ПРОЙДЕТ !!!
Виктор Михайлович
ОТМЕНИТЬ МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ!!! И ПРИВОДИТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ!!!
Светлана Журавлева
ПОДДЕРЖИВАЮ !!!! Так как нынешняя лояльность ко всем сволочам, до добра не доведет !!!! А ОБЕРНЕТСЯ БОЛЬШОЙ БЕДОЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА !!!!
Людмила Михайловна
Мерзость какая!
Вячеслав Кормилицын
Надо ввести как ссср ст. 121УК за мужеложество.
Natalija Osminina
Расстреливать.
Александр Пархоменко
А почему бы и нет. У нас и " обнулёныш" не женат, без семьи, детей скрывает. Всё норм. Они уже нас победили и развалили нашу страну. Без детей, без народа нет будущего.
Стас Гулинов
Обнулёныш?... А ну ка, саня, давай ради гласности в студию своё семейство. Фото, кто чем, занимается, адреса телефоны..
Александр Пархоменко
А почему бы и нет. У нас и " обнулёныш" не женат, без семьи, детей скрывает. Всё норм. Они уже нас победили и развалили нашу страну. Без детей, без народа нет будущего.
Борис Осипов
Владимир 123
Это только начало,при без действии властей.....
Natalija Osminina
При бездействии
петр петров
Надо поставить жёсткий заслон любым проникновениям извращенцев в нашу страну на всех уровнях власти, провести чистку от продажных депутатов во власти.
абрам вербин
Жизнь в России удивляет. Люди видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности.Людям нужны новые инструменты контроля за властью. Лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Необходимо убрать всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и начальников! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны.
николай лебедев
Смени пластинку-за...л уже.
абрам вербин
заё.аный, с чем конкретно не согласен? выскажись.
абрам вербин
Раньше пидеров судили, как уголовников. И они не трепыхались на публику. А отменили преследование, вот они и оборзели.

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