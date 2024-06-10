Что нужно знать девушке в такой дружбонародной стране, как наша...

1. Тезисы вида "все люди одинаковые", которыми пичкают в школах - это ахинея, бред и туфта. Представители разных культур и цивилизаций отличаются друг от друга примерно как земляне и обитатели планеты Нибиру.
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