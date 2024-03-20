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«Берегитесь, они проснулись». Приморцев предупредили об опасности в лесах и парках

«Берегитесь, они проснулись». Приморцев предупредили об опасности в лесах и парках

В Приморском крае проснулись клещи. Первых паразитов сняли с себя жители Владивостока 20 марта. Специалисты предупреждают об опасности прогулок в лесопарковых зонах и напоминают о необходимости вакцинации, сообщает PRIMPRESS.

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