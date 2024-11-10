На архипелаге дураков лютая паника

Алексей Горшков

Туда им и дорога - они же на партию демократов США "заточены"! Вообще меня ИЗУМЛЯЕТ качество западного "политикума"! Ведь "без слёз не взглянешь"! Уже понятно, что Евросоюз - вашингтонский рейхкомиссариат "Европа", верхушки европейских стран - несамостоятельны, потому и власти европейских государств такие э-э... скажем так - "скудоумненькие" - ТАКИМИ ЭЛЕМЕНТАРНО УПРАВЛЯТЬ ЛЕГЧЕ !!! Я ужасаюсь - что бы на их месте учудил хотя и СВОЛОЧЬ, но УМНИЦА Черчилль. А тут - как на подбор ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ДЕБИЛЫ - Анна, которая Лена, Бербок с её "360 градусами", "ливерная колбаса" Шольц, буйная акушерка фон дер Ляйен, и тому подобная ШВАЛЬ во главе со своим заокеанским самоходным дедом, здоровающимся с пустотой! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: "Работает - значит эффективно", то сейчас очевидно, что "засбоило" - уже не "тянет", НО(!) они почему-то - видно от неспособности думать - не видят, что это уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине "прошёл" - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ "ЛЕКАЛАМ "! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле, Боливии, Грузии - это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ !!! Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют, приспосабливаясь к изменениям, а эти - ТУПО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НЕ СВОРАЧИВАЯ, ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE ("глубинного государства"), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ, тем более - ТАЙНАЯ - СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?!