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На архипелаге дураков лютая паника

На архипелаге дураков лютая паника

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Комментарии
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Алексей Горшков
Туда им и дорога - они же на партию демократов США &quot;заточены&quot;! Вообще меня ИЗУМЛЯЕТ качество западного &quot;политикума&quot;! Ведь &quot;без слёз не взглянешь&quot;! Уже понятно, что Евросоюз - вашингтонский рейхкомиссариат &quot;Европа&quot;, верхушки европейских стран - несамостоятельны, потому и власти европейских государств такие э-э... скажем так - &quot;скудоумненькие&quot; - ТАКИМИ ЭЛЕМЕНТАРНО УПРАВЛЯТЬ ЛЕГЧЕ !!! Я ужасаюсь - что бы на их месте учудил хотя и СВОЛОЧЬ, но УМНИЦА Черчилль. А тут - как на подбор ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ДЕБИЛЫ - Анна, которая Лена, Бербок с её &quot;360 градусами&quot;, &quot;ливерная колбаса&quot; Шольц, буйная акушерка фон дер Ляйен, и тому подобная ШВАЛЬ во главе со своим заокеанским самоходным дедом, здоровающимся с пустотой! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: &quot;Работает - значит эффективно&quot;, то сейчас очевидно, что &quot;засбоило&quot; - уже не &quot;тянет&quot;, НО(!) они почему-то - видно от неспособности думать - не видят, что это уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине &quot;прошёл&quot; - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ &quot;ЛЕКАЛАМ &quot;! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле, Боливии, Грузии - это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ !!! Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют, приспосабливаясь к изменениям, а эти - ТУПО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НЕ СВОРАЧИВАЯ, ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE (&quot;глубинного государства&quot;), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ, тем более - ТАЙНАЯ - СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?!
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