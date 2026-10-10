Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Один закон для всех: почему этнические анклавы угрожают правовому единству России

Один закон для всех: почему этнические анклавы угрожают правовому единству России

Россия исторически является многонациональной страной, и это её безусловная сила. Однако в последние годы всё чаще поднимается тема, о которой ранее предпочитали говорить шёпотом или маскировать эвфемизмами: формирование этнических анклавов и связанных с ними преступных группировок.

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ALEKSANDR LIS

ПОРА ДАВНО ПРИЗНАТЬ И УТВЕРДИТЬ ЗАКОНОМ- О ТОМ ЧТО ЛЮБЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ АНКЛАВЫ И ДИАСПОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ЗАКОННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЛИ САМОРАСПУЩЕНЫ ИЛИ АРЕСТОВАНЫ НА СРОКИ ПРЕВЫШАЮЩИЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ОСОБОСТРОГОМ РЕЖИМЕ- ХОТЯ ЕСТЬ И ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ- БОЛЕЕ ТОЛЕРАНТНОЕ- АРЕСТОВАВ ВЕСЬ АНКЛАВ С СЕМЬЯМИ-ОТПРАИТЬ ЕГО НА РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИНИЮ ОСТОРОВО сЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА- В РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОГО МОРЯ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ