Один закон для всех: почему этнические анклавы угрожают правовому единству России

Россия исторически является многонациональной страной, и это её безусловная сила. Однако в последние годы всё чаще поднимается тема, о которой ранее предпочитали говорить шёпотом или маскировать эвфемизмами: формирование этнических анклавов и связанных с ними преступных группировок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Спецназ выламывал двери. В Иркутске силой расселяют многоэтажку. История с подмосковным коттеджами была только началом
- Взяли прямо в трусах в своем особняке: чем закончилось дело академика РАН, у которого нашли добра на 42 млрд рублей
- Беспредел со свастикой в километре от Кремля: Толпу уложили лицом в асфальт. Готовится массовый протест?
Свежие комментарии
- АК «Не хочу, чтобы е...
- Конвейер местного...
- «Не хочу, чтобы е...
ПОРА ДАВНО ПРИЗНАТЬ И УТВЕРДИТЬ ЗАКОНОМ- О ТОМ ЧТО ЛЮБЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ АНКЛАВЫ И ДИАСПОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ЗАКОННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЛИ САМОРАСПУЩЕНЫ ИЛИ АРЕСТОВАНЫ НА СРОКИ ПРЕВЫШАЮЩИЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ОСОБОСТРОГОМ РЕЖИМЕ- ХОТЯ ЕСТЬ И ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ- БОЛЕЕ ТОЛЕРАНТНОЕ- АРЕСТОВАВ ВЕСЬ АНКЛАВ С СЕМЬЯМИ-ОТПРАИТЬ ЕГО НА РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИНИЮ ОСТОРОВО сЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА- В РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОГО МОРЯ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ