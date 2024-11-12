В пылу дебатов клиенты забрасывают РЖД претензиями. Vgudok стал площадкой для диалога операторов, грузовладельцев и железнодорожников из-за блокированных вагонов

Осенняя кампания разборок между железнодорожной монополией и клиентами не думает сходить на нет. Тарифные новости перемежаются сообщениями о дефиците/профиците (в зависимости от источника информации) подвижного состава, проблемах инфраструктурного характера и прочая, прочая… В создавшейся ситуации отрасли часто не хватает площадок для диалога с Басманной, а иногда и между игроками рынка.