Москва признала, что мирные переговоры с Украиной невозможны

Возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом сегодня невозможно. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии