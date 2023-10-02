Москва признала, что мирные переговоры с Украиной невозможны

Возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом сегодня невозможно. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.