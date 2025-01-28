В Киеве зарево огромного пожара, волны взрывов от Херсона до Чернигова, «Герани» разносят военные аэродромы, склады боеприпасов и места скопления нацистов, удары по Украине на сегодня, 28 января Юлия СоколоваМассированный налет ударных беспилотников на военные аэродромы и объекты противника от Кривого Рога до Житомирской области.