Грант Уильямс: «Эмбиид почувствовал, что наступил не туда и смягчил приземление. Но было больно»

Форвард «Бостона» Грант Уильямс вспомнил эпизод из третьего матча с «Филадельфией» (114:102, 2-1), когда на его голову случайно наступил центровой Джоэл Эмбиид.
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