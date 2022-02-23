Соловьев признал себя евреем

Российский телеведущий Владимир Соловьев, который уже давно свыкся с тем, что за идейную позицию его даже соотечественники порой критикуют и называют «пропагандистом», высказался о санкциях Евросоюза, под которые он, предположительно, подпадает.
Российский телеведущий Владимир Соловьев, который уже давно свыкся с тем, что за идейную позицию его даже соотечественники порой критикуют и называют «пропагандистом», высказался о санкциях Евросоюза, под которые он, предположительно, подпадает.
Свежие комментарии