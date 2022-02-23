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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Соловьев признал себя евреем

Российский телеведущий Владимир Соловьев, который уже давно свыкся с тем, что за идейную позицию его даже соотечественники порой критикуют и называют «пропагандистом», высказался о санкциях Евросоюза, под которые он, предположительно, подпадает.

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