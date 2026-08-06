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RT Russia

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Миронов призвал снять «Яблоко» с выборов

Миронов призвал снять «Яблоко» с выборов

Депутат Госдумы, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал снять «Яблоко» с выборов. По словам Миронова, когда фракция «Справедливой России» признала правильность проведения СВО, «Яблоко» сделало заявление, что это преступление.

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