Рождество по-царски: как отмечали главный зимний праздник в семье Романовых

В царской России — Рождество было тихим семейным праздником, который отмечали в самом тесном кругу. Отличным примером традиций Российской империи может стать празднование Рождества в семье последнего монарха — Николая II.
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