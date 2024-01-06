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Рождество по-царски: как отмечали главный зимний праздник в семье Романовых

Рождество по-царски: как отмечали главный зимний праздник в семье Романовых

В царской России — Рождество было тихим семейным праздником, который отмечали в самом тесном кругу. Отличным примером традиций Российской империи может стать празднование Рождества в семье последнего монарха — Николая II.

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