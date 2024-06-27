Непременно будет: удар возмездия за Севастополь, первые подробности Ирэн ОрлонскаяВ данный момент российская армия еще не нанесла полноценного ответного удара в ответ на террористическую атаку ВСУ на Севастополь, где погибли даже дети.
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