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Дочь Заворотнюк обратилась к матери после рождения сына

Дочь Заворотнюк обратилась к матери после рождения сына

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к матери после рождения первенца. Публикацию она разместила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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