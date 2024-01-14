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Собянин: в Москве завершили строительство дублера Боровского шоссе

Собянин: в Москве завершили строительство дублера Боровского шоссе

В Москве закончили строить новый дублер Боровского шоссе. Двухполосная трасса длиной 1,6 километра соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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