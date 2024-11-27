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Бастрыкин запустил в Екатеринбурге серию рейдов по торговым точкам мигрантов

Бастрыкин запустил в Екатеринбурге серию рейдов по торговым точкам мигрантов

Причиной поручения стали жалобы граждан в соцсетяхСерию рейдов по торговым точкам, которые держат мигранты в Екатеринбурге и Свердловской области, запустил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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