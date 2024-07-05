Катастрофа, замороженный конфликт или переговоры: экс-глава Госдепа США перечислил варианты для Украины

К нестройному, но все более громкому хору американских украиноскептиков неожиданно присоединился один из столпов истеблишмента Демпартии, бывший глава Госдепа, бывший кандидат в президенты и экс-представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
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