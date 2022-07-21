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Урунов интересен иранскому «Эстеглялю». Хавбек не хочет идти на снижение зарплаты

Хавбек «Спартака» Остон Урунов интересен «Эстеглялю». При этом иранцы не в состоянии предоставить 21-летнему узбеку такую же, как в московском клубе, зарплату.

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