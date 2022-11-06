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«Я поклонник Айверсона». Боунс Хайлэнд исполнился шикарную передачу не глядя

«Я поклонник Айверсона». Боунс Хайлэнд исполнился шикарную передачу не глядя

Защитник «Денвера» Боунс Хайлэнд в субботу провел один из лучших матчей в карьере, набрав 24 очка (9 из 17 с игры, 6 из 8 из-за дуги, сделав 7 передач и 5 подборов во встрече с «Сан-Антонио» (126:101).

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