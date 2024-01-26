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Почему в США электромонтаж производится кабелем, в котором средняя жила без изоляции: думаете экономят? А н-н-нет!

Почему в США электромонтаж производится кабелем, в котором средняя жила без изоляции: думаете экономят? А н-н-нет!

Во время электромонтажа, мы привыкли держать в руках кабель, в котором каждая жила имеет свою собственную изоляцию, и все жилы собраны в пучок одной общей прорезиненной оболочкой, имеющей как правило белый или черный цвета.

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