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Царьград

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Дмитрий Чернышенко призвал науку РФ работать на экономику

Дмитрий Чернышенко призвал науку РФ работать на экономику

26-28 августа в Новосибирске проходит форум "Технопром". Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркивает необходимость интеграции научных достижений в экономику и доступа ученых к передовой инфраструктуре.

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