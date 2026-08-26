Дмитрий Чернышенко призвал науку РФ работать на экономику

26-28 августа в Новосибирске проходит форум "Технопром". Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркивает необходимость интеграции научных достижений в экономику и доступа ученых к передовой инфраструктуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии