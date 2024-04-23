В ЕС озвучили механизм изъятия российских активов

Европейский союз разработал план по использованию доходов от замороженных активов россиян. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, заявив, что доходы от активов могут приносить около трех миллиардов евро в год.
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